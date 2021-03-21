Когда же наступит весенняя погода: в Волгограде рабочая неделя начнется со снега

Температура воздуха становится выше, а снег продолжает идти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Март потихоньку начинает заканчиваться. А по-настоящему весенней погоды волгоградцы никак не дождутся. Температура воздуха начинает понемногу повышаться и все чаще светит солнце. Однако дыхание зимы еще чувствуется. В начале рабочей неделе в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром 22 марта пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега. Также в отдельных районах региона в понедельник ожидаются туманы и гололед. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха будет от -1 до -6 градусов. Днем она повысится до 3-8 тепла. В Волгограде в ночь на понедельник 2-4 градуса мороза. Завтра днем воздух прогреется до +5-7.