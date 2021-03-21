Прокуратура начала проверку в связи с массовым заболеванием в детском саду Волгограда

Заболели 8 деток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде областная прокуратура организовала проверку в связи с массовым заболеванием в детском саду №372. В дошкольном учреждении детки подхватили какую-то инфекцию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, вспышка заболевания случилась в детском саду №372 Тракторозаводского района. К врачам обратились родители восьми детей, которые ходят в одну группу. У ребят и девчат одинаковые симптомы - высокая температура и тошнота.

- Этот факт дает основания полагать, что это не отравление, а все-таки инфекционное заболевание, - отметили в администрации Волгограда.

После всех проверок будет окончательное заключение по массовому заболеванию детей.

Напомним, ранее вспышка заболевания случилась в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. Учащиеся ушли на дистанционное обучение. Нарушения выявили в деятельности учреждения и предпринимателя, который занимается организацией детского питания. На следующей неделе Казачий кадетский корпус вернется к обычному формату обучения.