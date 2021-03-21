В Советском районе Волгограда построят новый газопровод

В октябре газ получат жители микрорайона Горьковский Фото: Олег ЗОЛОТО

Не все жители Волгоградской области до сих пор могут пользоваться газом. Еще не везде есть газопроводы. Причем даже в черте областного центра. В этом году смогут перестать оттапливать свои дома по старинке - дровами, соляркой, углем или электроприборами - жители Советского района Волгограда. В апреле там начнется строительство нового распределительного газопровода. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, получат возможность подключиться к голубому топливу более 60 домов на улицах Широкая и Мотостроителей.

Проект реализуется в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Новая линия будет протяженностью полтора километров. Жители частного сектора на улицах Широкая и Мостостроителей в микрорайоне Горьковский смогут подключиться к газу в октябре 2021 года.