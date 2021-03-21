Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Волгоград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Волгоград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия21 марта 2021 12:01

Небо почернело от дыма: утром в Волгограде сгорел коттедж

Пожар возник 21 марта в частном секторе в Краснооктябрьском районе
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий

Сообщение о ЧП поступило в 9.30

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 21 марта, жителей Краснооктябрьского района Волгограда напугал огромный столб черного дыма. Его было видно за несколько километров. Волгоградцы стали публиковать в социальных сетях страшные фото и видео: горел коттедж в частном секторе на улице Айвазовского. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило около 9.30. Пламя охватило частный дом площадью 8 на 7 квадратных метров. Он горел полностью. На место происшествия выехали расчеты 2-й пожарно-спасательной части.

В 10.22 пожарные ликвидировали горение в частном секторе Краснооктябрьского района. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В региональном Главке МЧС напоминают о необходимости гражданами соблюдать правила противопожарной безопасности.

ЧП