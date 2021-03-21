В Волгоградской области уменьшается численность населения

Сокращается численность как городского, так и сельского населения Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцев, остающихся в родном регионе, становится все меньше. За год численность Волгоградской области сократилась. Как сообщает «Комсомолка», ссылаясь на данные Росстата, в 2020 году число постоянно проживающего населения было в среднем 2 миллиона 482 тысячи человек. А по данным на 1 января 2021 года в регионе жителей стало меньше – 2 миллиона 474 тысячи. При этом сокращается как городское население, так и сельское.

Для сравнения, на 1 января 2019 года численность жителей Волгоградской области составляла 2 миллиона 507 тысяч человек. За пару лет волгоградцев стало на 33 тысячи меньше. По каким именно причинам это происходит, в Росстате не уточняют. Городского населения 2 года назад в регионе было 1 миллион 933 тысячи. А сейчас – 1 миллион 915 тысяч человек. В селах численность за этот промежуток времени уменьшилась на 15 тысяч жителей.