В Волгограде две легковушки столкнулись лоб в лоб: в больнице 3 человека

На место ДТП в Волгограде прибыли несколько карет скорой помощи, наряды ДПС и спасатели Фото: Екатерина СИМОХИНА

Серьезная авария произошла в Волгограде вечером 20 марта. В Дзержинском районе столкнулись 2 машины. В 21.00 в Дзержинском районе 33-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» на улице Исторической поворачивал налево на Аптечный проезд. Автомобилист должен был убедиться, что во встречном направлении никто не едет и тогда выполнять маневр. Однако иномарка повернула в тот момент, когда на встречу ехал «ВАЗ-21054» под управлением 23-летнего парня. Машины столкнулись практически лоб в лоб. Удар был очень сильный. Скорая помощь увезла в больницу обоих водителей, а также 54-летнего пассажира «Daewoo Nexia». На месте ДТП работали инспекторы ДПС, а также спасатели.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в районе Волгоградской области. Под Камышином 38-летний мужчина на «Opel Astra» ехал в сторону села Воднобуерачное. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия. Иномарку повело с дороги, она вылетела в дерево и упала в кювет. Водителя доставили в медучреждение.