В Волгоградской области на нерадивую мать шестерых детей завели уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские завели уголовное дело на многодетную мать, которая не занимается воспитанием своих дочерей и сыновей. У 30-летней жительницы Камышина шестеро детей от двух до 11 лет. В прошлом году инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних стали следить за семьей. Женщина ранее была судима за тяжкое преступление. И она не испытывает ни ласки, ни любви к своим родным детям. Условия проживания очень плохие, дети голодают.

- Многодетная женщина содержит детей одна, при этом не работает и ведет аморальный образ жизни, часто отлучаясь из дома и оставляя младших под присмотром старшей дочери, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

А еще в 2021 году соседи семьи пожаловались в полицию на жестокое обращение женщины со своей старшей дочерью. Мать била ее шнуром от зарядного устройства из-за того, что девочка не должным образом справлялась с обязанностями по дому и воспитанием младших братьев и сестер. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности. Но исправляться она не захотела. На нее возбудили уголовное дело. Собирается материал на лишение ее родительских прав в отношении старшей дочери.