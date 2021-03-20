Диабетик опоздал с лечением: от коронавируса скончался 48-летний волгоградец

Фото администрации ВО.

По данным регионального штаба, в Волгоградской области к 20 марта 2021 года от коронавируса скончались 858 человек. Сегодня в этот летальный список добавили семерых: трех мужчин и четырех женщин. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем.

Мужчине из Среднеахтубинского района было всего 48 лет. Он был диабетиком, знал, что в группе риска по ковиду, но почему-то не пошел сразу в больницу, а вызвал «скорую» лишь на пятые сутки. Его не спасли. Так же, как и 56-летнюю женщину из Михайловки, у которой помимо диабета были еще проблемы с сердцем и органами дыхания. 74-летняя волгоградка тоже потеряла 5 дней, пока пыталась лечиться самостоятельно. Жительницу Дубовского района 68 лет привезли в больницу имени Фишера в Волжском также в тяжелом состоянии – с двухсторонней пневмонией.

Но, к сожалению, бывают и ситуации, когда волгоградцы идут в больницу, едва почувствовали первые признаки ковида. И они начинают лечиться вовремя. Вот только лечение им не помогло. Так, не спасли врачи 54-летнего жителя Волгограда, и 70-летнюю женщину из Камышина, и 83-летнего мужчину из Николаевского района. Коронавирус оказался сильнее лекарств.