В Волгограде на ДТП поймали двух рецидивистов-угонщиков

В полицию Красноармейского района Волгограда пришла расстроенная 41-летняя женщина, она рассказала, что ее машину угнали. Она, как обычно припарковала свою «шестерку» у подъезда возле дома по улице Фадеева, а среди ночи обнаружила, что автомобиль исчез.

Сотрудники полиции тут же объявили машину в розыск. Нашли, надо сказать, довольно быстро.

- По подозрению в угоне были задержаны двое ранее судимых, неработающих волгоградцев в возрасте 25 и 37 лет. Молодые люди уже во всем сознались. Они рассказали, что в тот вечер изрядно выпили и решили покататься. Тут им на пути попалась эта «шестерка». Они взломали водительскую дверь и помчались по городу. Правда, далеко не уехали – врезались в столб. В этот момент их и задержали сотрудники ППС вместе с экипажем ГИБДД, - рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовных дел. Грозит им до 5 лет колонии. А одному еще предстоит выплатить штраф по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Дело в том, что этот водитель-угонщик уже был лишен прав за пьяное вождение.