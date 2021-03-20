В Волжском горела гостиница: два человека в больнице

В Волгоградской области еще сыро и холодно, а пожаров уже стало больше. Только вчера, 19 марта, в огне угорели два пенсионера, а сегодня, 20 марта, на пожаре пострадали еще двое. Причем горел не дом, и не квартира, а в Волжском загорелась гостиница. В больницу увезли двух постояльцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, пожар вспыхнул в гостевом доме «Островок», расположенном на улице Логинова,9.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 07.55. На месте пожарные обнаружили, что вспыхнули старые вещи в одной из комнат двухэтажного здания. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. За полчаса спасатели справились с огнем – в 08.25 пожар был потушен, - отчитываются в пожарном ведомстве региона.

Надо сказать, что здание гостиницы на данный момент нежилое. Но в нем в момент пожара находились двое молодых людей 26 и 28 лет. Они надышались дымом и их в полусознательном состоянии увезли с места ЧП в больницу.

Что эти мужчины там делали, и почему вспыхнул пожар, теперь будут устанавливать эксперты ГУ МЧС и полиция.