В Волгограде задержали коллекционера, торговавшего боевыми орденами и медалями

Волгоградец собрал достаточно большую коллекцию подлинных наград. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Торговать орденами и медалями, к тому же боевыми, это, во-первых, кощунственно, во-вторых, запрещено законом РФ. Поэтому, когда в сети появилось объявление волгоградца о продаже государственных наград, сотрудники регионального Главка тут же взяли продавца «на карандаш». За ним устроили слежку. И выяснилось, что в октябре 2020 года к мужчине обратился покупатель и договорился о сумме за товар. После того, как деньги были перечислены на карточку, волгоградец отправил посылку с наградами в Волжский по указанному покупателем адресу. Через время к продавцу пришли стражи порядка.

- При обыске в квартире 56-летнего волгоградца сотрудники полиции обнаружили и изъяли 58 медалей и орденов, а также документы к ним. Кстати, как показала искусствоведческо-краеведческая экспертиза, все эти награды являются подлинными. Задержанный пояснил, что он коллекционирует медали. Покупает награды также через интернет для личного коллекционного фонда. А сейчас решил продать часть наград, так как ему срочно понадобились деньги, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

На волгоградца завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». К этому моменту сотрудники Отдела дознания Управления МВД России по Волжскому завершили расследование и направили дело в суд.