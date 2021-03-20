Экологический фестиваль ко Дню Волги пройдет в Волжском

20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой реки – День Волги. В Волгограде празднования начнутся 15 мая и пройдут на территории парка ДК ВГС город Волжский. Сейчас организаторы придумывают, чем порадовать гостей этого праздника: разрабатывают квесты и мастер-классы.

На фестивале будут рассказывать об экологии, о том, как сохранить природу, что для этого нужно сделать и куда обращаться, если нужна помощь в организации. На территории празднования будет организована акция раздельного сбора мусора. Всем приглашённым гостям будут доступны контейнеры для сбора отработанных батареек, контейнеры для пластиковых крышечек с маркировкой 02, контейнер для макулатуры. А участникам квеста начисляются ещё и дополнительные баллы.

По задумке экоактивистов, такой фестиваль поможет привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

И хотя до фестиваля еще почти 2 месяца, уже известно, что праздник пройдет 15 мая в Волжском в парке ВГС с 15.00 до 18.00, а вход будет бесплатным.