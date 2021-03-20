Под Волгоградом водитель чуть не убил мужчину в ДТП и сбежал

Вчера, 19 марта, полицейским из Камышинского района пришлось разыскивать виновника ДТП. На автодороге «Камышин-Ольховка-Иловля» водитель на «семерке» протаранил «ВАЗ-2105», чуть не убил мужчину, после чего трусливо сбежал с места ДТП.

Случилось это примерно в семь часов вечера. Как установили гаишники, водитель «ВАЗ-217030» ехал со стороны Ольховки в сторону Камышина. Видимо, торопился, потому как выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. На беду навстречу ему ехал 56-летний водитель на «пятерке». От удара пострадавший мужчина получил различные травмы.

- Через время сотрудники ГИБДД задержали виновника этой аварии. Им оказался 25-летний местный житель. Пострадавшего с травмами с места ДТП увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А часом ранее – примерно в 16.30 в Красноармейском районе Волгограда 30-летний водитель «Киа Авелла» сбил 52-летнюю женщину. Но виновата в этом случае сама волгоградка – она перебегала дорогу в неположенном месте. С травмой головы и ушибами ее госпитализировали.