Судью, выносившую в Волгограде решения по подставным ДТП, лишают мантии

Экс-судья Ворошиловского райсуда Волгограда может оказаться за решеткой. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде еще одна судья может лишиться мантии и угодить за решетку. Вслед за Юлией Добрыниной (которую поймали на крупной взятке и уже отдали под суд) на скамье подсудимых может оказаться ее коллега – экс-судья Ворошиловского райсуда Волгограда Олеся Дорошенко. Следователи СУ СК РФ подали представление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о даче на возбуждение в отношении нее уголовного дела. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям. Там и взяточничество, и мошенничество и служебный подлог и многое другое.

Напомним, что Олеся Дорошенко – та самая судья, которая замешана в громком деле о многомиллионных аферах на подставных ДТП и страховках. Именно она выносила решения о взыскании значительных сумм со страховых компаний в пользу автоподставщиков.

Но, как выяснилось, это не единственное ее правонарушение. Как следует из материалов, представленных на сайта ВККС, на Дорошенко у следователей целый список статей: часть 4 статьи 159 (3 эпизода); часть 3 статьи 159.2; часть 4 статьи 159.5 (4 эпизода); часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 291.1; часть 3 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 291.1; часть 5 статьи 291.1; частью 1 статьи 292 (8 эпизодов); часть 3 статьи 294 (5 эпизодов) и часть 1 статьи 305 (5 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рассмотрение ходатайства Следственного комитета по Дорошенко запланировано на 29 марта 2021 года.