Видимость до 700 метров: волгоградских водителей предупреждают о тумане

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

На смену снегопадам в Волгоградскую область все-таки идет потепление. Но весеннего тепла не ждите: температура воздуха будет колебаться от минусовых к плюсовым отметкам. Как следствие 20 марта прогнозируют туман (ухудшение видимости до 700 метров) и гололед на дорогах. Дорожники готовятся посыпать трассы и предупреждают водителей: снизьте скорость и будьте аккуратнее!

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград готовятся к непогоде. Они уже привели технику в режим готовности.

- В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги Волгоградской области 184 единицы спецтехники. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу механизированных бригад в режиме реального времени. В случае необходимости мы готовы нарастить численность техники на дорогах, - говорят в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а в случае нештатной ситуации на трассе обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы Упрдора в Волгоградской области - (8442) 50-31-22.