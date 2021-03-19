В Волгограде вручили медали студентам-медикам за борьбу с коронавирусом

Фото облздрава.

Волгоградские студенты-медики в этот нелегкий период пандемии оказались буквально на передовой. Вместе со своими преподавателями, наравне с опытными врачами они помогали выхаживать ковидных пациентов, работая на должностях среднего и младшего медперсонала. Сегодня, 19 марта, 25 молодых ребят – студентов Волгоградского медицинского колледжа наградили медалями «Студенты медики против коронавируса».

Эта памятная медаль была учреждена Профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации. Сегодня эти награды в торжественной обстановке ребятам вручали директор колледжа Галина Генералова и председатель Волгоградской областной организации профсоюза Ирина Ерохина.

Отметим, что в 2020 году в волгоградские госпитали пришли работать более 260-ти студентов. Еще 145 ребят работали в других медучреждениях региона. На сегодняшний день в перепрофилированных инфекционных госпиталях остаются работать еще 100 волгоградских студентов.