Выясняют причины смерти пастуха у электрической будки под Волгоградом

Волгоградские следователи выясняют причины внезапной смерти 46-летнего мужчины, который работал пастухом у местного фермера. Его тело сегодня, 19 марта, обнаружили на пастбище возле электрической будки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, накануне мужчина отправился пасти овец на поле, расположенное у СНТ «Русь» Дубовского района. Но к вечеру, как обычно, не вернулся. Глава КФХ насторожился, ведь пастух у него очень ответственный. Фермер сел на машину и отправился на поиски пропавшего. Нашел он мужчину неподалеку от электрической будки вблизи высоковольтных вышек. Пастух не подавал признаков жизни. Мужчина тут же вызвал «скорую» и полицию.

- В ходе осмотра тела погибшего судмедэксперт обнаружил следы поражения разрядом электрического тока, от чего пастух и умер на месте, - говорят в следственном комитете.

Следователи Городищенского МРСО СУ СК РФ по Волгоградской области проводят доследственную проверку. Уточняются все подробности инцидента.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, -уточняют в ведомстве.