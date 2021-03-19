В Волгограде из психбольницы уволился главврач

Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2 осталась без главного врача. Михаил Баканов, который руководил этим медучреждением без малого 38 лет, уволился по собственному желанию. Сейчас временно исполняет обязанности главврача заместитель больницы Елена Шулепина.

Отметим, что Михаил Баканов пришел работать в областной психдиспансер обычным врачом-психиатром в 1983 году. Потом стал заведующим мужским отделением, а в 1994 году его назначили главным врачом ГБУЗ «ВОКПБ №2». С тех пор он был его несменным руководителем. По слухам, Баканов этой зимой заболел коронавирусом и тяжело его перенес. Поэтому и ушел на заслуженный отдых.

Как сказано на сайте областной психбольницы №2, Баканов добился больших заслуг на медицинском поприще. Он является «Заслуженным врачом Российской Федерации», имеет степень кандидата наук, отмечен грамотами и благодарностями руководства. Кроме того, он является внештатным специалистом психиатром комитета здравоохранения Волгоградской области.