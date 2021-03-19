На набережной в Волгограде началась установка пролетов пешеходной эстакады

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на нижней террасе набережной продолжается строительство амфитеатра и эстакады к нему. На пешеходном мосту начался новый этап работ. Подрядчик устанавливает пролеты. Первые стальные конструкции рабочие смонтировали на опоры в ночь с четверга на пятницу. Для этого используется автокран грузоподъемностью до 300 тонн.

- К монтажу следующей металлоконструкции мы планируем приступить в течение ближайших 10 дней, после завершения ее укрупнительной сборки, - рассказал представитель подрядной организации Михаил Савочкин.

Пролеты пешеходного моста монтируют по ночам. Для этого перекрывается движение по Нулевой продольной от улиц Комсомольской до 7-й Гвардейской с 20.00 до 7.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, подрядной организации предстоит выполнить другие работы по устройству пешеходной эстакады. В частности, подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, покрасить опоры и пролеты моста. Пешеходный мост шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро пересечь рокадную дорогу от улицы Чуйкова к амфитеатру.