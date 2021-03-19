За год в Волгоградской области сократилась число торговых рынков

Волгоградстат посчитал, сколько торговых рынков работает в Волгоградской области на 1 января 2021 год: по данным экспертов, таких площадок 35 или 11,6 тысяч торговых мест. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ведомства, львиную долю – почти 70% - занимают сельскохозяйственные производители. Местная продукция пользуется достаточным спросом. Остальная часть – универсальные рынки.

Для многих торговля товарами собственного производства является основным способом заработка. Для ИП в области выделено почти 60% или 7 тысяч мест. Частных лиц на базарах практически втрое меньше: они занимают 2,4 тысячи или 20% мест. 1,6 тысяч или 13,4% мест выделены под личные подсобные хозяйства. Остальные 600 и 200 мест занимают соответственно крестьянские хозяйства и юрлица.

Кстати, ровно год назад в регионе было на два розничных рынка и на 400 мест больше.