Под Волгоградом в колонию за взятки отправили высокопоставленного чиновника

Бывшего заместителя главы администрации Фроловского района Волгоградской области сегодня отправили за решетку. Причем в колонию строгого режима. Он проведет там три года. Так решил суд. Из зала заседаний экс-чиновника выводили в наручниках. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Речь идет о бывшем заме Фроловского района – Петре Громада. Это его поймали на взяточничестве. Как установили следователи СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области, чиновник больше года получал «откаты» от местного бизнесмена за хорошие контракты.

- С сентября 2018 по декабрь 2019 года чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку на общую сумму порядка 400 тысяч рублей. Деньги он получал за то, что коммерсант выиграл два муниципальных контракта на строительство ФАПов - в хуторе Писаревка и хуторе Манском (которые возводили по нацпроекту «Здравоохранение»). Также коммерсант платил за беспрепятственное подписание актов приема выполненных работ и ускорение процесса их оплаты, - рассказывают в областной прокуратуре.

Надо сказать, что действовал Петр Громада не сам. Ему помогали «коллеги» - два служащих из числа руководства данного органа местного самоуправления. И хотя обвиняемый во всем сознался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его признали виновным по статье «получение должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Потому и вердикт такой суровый.

Кроме того, экс-чиновник еще заплатит штраф в размере полученной взятки. – Мужчину взяли под стражу в зале суда. Но приговор в законную силу еще не вступил, - добавляют в ведомстве. - Уголовное дело в отношении двух других участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.