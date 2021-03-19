«Снег, туман и минус 8»: узнали, какая погода ждет волгоградцев 20 марта

Март в этом году перешел на сторону зимы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Похоже, в этом году весна где-то потерялась по пути в Волгоград. Или зиме так у нас понравилось, что она никак уходить не хочет. В общем пока две эти «красавицы» спорят и решают, в Волгоградской области дожди идут вперемешку со снегом, а солнце с туманом. Вот, завтра уже 20 марта 2021 года, а волгоградский Гидрометцентр опять прогнозирует в регионе снегопад, туман и гололед.

По данным регионального ЦГМС, 20 марта опять будет серым и с осадками: местами снег, местами мокрый снег и снег с дождем. Утром и вечером возможен туман, а в отдельных районах еще и гололед на дорогах. И ложка дегтя к этому «маловесеннему набору» - ветер. Местами порывы будут достигать до 9-14 метров в секунду.

- В области температура воздуха ночью опустится до +2...-3º, а местами и вовсе до -8 градусов. Днем от 1...+4º. В Волгограде несколько теплее: ночью 0...-2º; днем +1...+3 градуса, - сообщают в волгоградском ЦГМС.