Научилась ходить: двуногая собака восхитила волгоградцев силой духа

Кареглазка - лучших охранник приюта, говорят волонтеры. Фото: скрин с виде приюта "Лисена".

Двуногая Кареглазка – самая необычная обитательница волгоградского приюта «Лисена». После ампутации задних лап, собака научилась ходить на передних. У нее есть несколько специальных колясок, но питомица так любит двигаться, изучать каждый угол территории и охранять своих собратьев, что ее выпускают на выгул и без них. К тому же, Кареглазка явно в них не нуждается – бегает получше остальных.

В приют собака попала в декабре 2019 года. Раньше она была в «Дино», об этом говорит зеленая бирка. Волонтеры подобрали животное на улице, простерилизовали, привили и выпустили в прежнее место обитания. Но на улице Кареглазка получила увечья – переломы позвоночника и лап. Так бы и умерла в канаве, но ее вовремя нашли зоозащитникам «Лисены» которые долго боролись за ее жизнь. И получилось!

- Сколько пережила эта собака, знаю только я и она. После всех бед она остаётся самой непобедимой, стойкой, сильной, волевой, умной и ласковой. Лучшего сторожа у нашего приюта просто нет! – рассказала «КП-Волгоград» директор приюта Наталья Миндрина. - Но помощи мы всегда рады. Она идёт на корм, сено, опилки, пеленки и многое другое.

«Сильная духом», «не сдается, умничка», «замечательная, чудесная, мужественная», «какая воля к жизни» - эти и другие слова восхищения пишут в адрес Кареглазки неравнодушные волгоградцы в соцсетях.

Подробную информацию о том, какую помощь можно оказать приюту и лично Кареглазке, ищите на страничке «Лисены».