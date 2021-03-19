«Не слепит водителей»: в Волгограде тестируют «зебру» с подсветкой

Фото администрации Волгограда.

На перекрестке улиц Пугачевская и Калинина в Ворошиловском районе Волгограда появилась необычная «зебра». Уникальность ее в том, что она не нарисована краской на асфальте, как мы привыкли, а сделала в виде проекции на проезжую часть.

- На обочине рядом с пешеходным переходом установлена металлическая стойка со световым оборудованием. Изображение разметки проецируется на проезжую часть с высоты четыре метра и под таким углом, чтобы не слепить пешеходов и водителей и при этом повысить контраст фигуры пешехода на фоне спроецированного на асфальт изображения, - отмечают в администрации Волгограда.

Пока систему опробуют в тестовом режиме. Специалисты будут смотреть, как она ведет себя в различных погодных условиях и в разное время суток. По итогу вынесут вердикт – эффективна ли работа таких систем в условиях волгоградского климата.

Дл чистоты эксперимента, аналогичную светодиодную систему планируют поставить еще на одном перекрестке – улицы Калинина и улицы Циолковского.