Полицейские ищут жертв волгоградского лжеюриста

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

61-летний таксист из Волгограда мечтал заработать много денег, предлагая людям юридические услуги. Однако заработает очередной срок. Ранее судимый, в том числе по тяжким статьям, волгоградец пытался обмануть 35-летнего мужчину. Он представился адвокатом и запросил 70 тысяч рублей за возвращение водительских прав. При этом образования у него, конечно, не было.

Полицейские ищут и других потерпевших, которых мог обмануть лжеюрист. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При попытке получения денежных средств, проходившей под контролем оперативников, мужчина был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дома у таксиста-юриста нашли печати Краснооктябрьского районного суда, а также информацию на компьютере, доказывающую противоправную деятельность. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Ищут и других возможных жертв афериста.