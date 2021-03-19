Волгоградка из мести обвинила бывшего в изнасиловании

Девушка призналась, что оболгала парня в изнасиловании. Суд назначил ей наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Волгограда оправдал обвиняемого в изнасиловании парня, а истице назначил штраф в размере 100 тысяч рублей за ложный донос. Как выяснили следователи, девушка намеренно оболгала своего бывшего возлюбленного, желая ему отомстить.

Она заявила, что якобы 12 ноября 2020 года молодой человек совершил против нее преступление. Однако никаких доказательств вины возможного насильника обнаружить не удалось. Девушку допрашивали, пытались найти хоть какие-то улики против молодого человека, но та вдруг призналась - солгала.

- Подсудимая в полном объёме согласилась с предъявленным ей обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, - рассказала «КП-Волгоград» руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Приговор еще не вступил в законную силу.