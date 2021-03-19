Волгоградский полковник возглавил Министерство внутренних дел по Республике Алтай

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полковник из Волгограда получил новую должность в другом регионе. Александр Соловьев возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. Теперь он повысился по карьерной лестнице, получив должность министра. Он возглавил Министерство внутренних дел по Республике Алтай. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации.

Александр Соловьев начал службу в 1995 году с должности милиционера ППС УВД Тракторозаводского района Волгограда. В последствии он занимал различные должности, в том числе руководящие, подразделениях по борьбе с организованной преступностью, экономической направленности, собственной безопасности, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД. 6 лет руководил оперативными подразделениями УМВД по городу Волгограду. Полковник имеет ведомственные награды, является Почетным сотрудником МВД России.