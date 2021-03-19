Под Волгоградом в частном доме нашли тела двух пенсионеров

Трагедия произошла в Ленинском районе Волгоградской области: 18 марта в частном доме обнаружены тела пожилых супругов. В обстоятельствах их гибели разбираются следователи.

Известно, что накануне вечером сын погибших пытался дозвониться до престарелых родителей, но они не выходили на связь. Обеспокоенный мужчина незамедлительно приехал домой к родителям. Дверь они не открыли. Когда родственник попал внутрь, пенсионеры уже не подавали признаков жизни. Он вызвал врачей. Приехавшие медики констатировали смерть.

По предварительной информации, супруги могли отравиться газом.

- Как установили следователи, частный дом отапливался газовым котлом, на момент прибытия родственника, тот был включен, а в жилище ощущался запах газа. Причины смерти погибших будут установлены по результатам проведения судебно-медицинских экспертиз, в ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.