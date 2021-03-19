В Волжском пенсионерка упала в автобусе: ее увезли в больницу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 18 марта, в Волжском произошли 3 аварии, в которых пострадали люди. В 13.00 происшествие случилось на проспекте Ленина с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус забрал людей на остановке «Космонавтов». 57-летний водитель при начале движение не убедился в безопасности маневра, сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Автобус «Волжанин 5270» поехал, когда зашедшая в салон 68-летняя пассажирка еще не успела занять место. В итоге она упала. Скорая помощь увезла пенсионерку в больницу. А вечером в городе-спутнике под колеса машины попал 13-летний школьник.

ДТП произошло в 18.40 на улице Мира. Мальчик переезжал дорогу на самокате – для пешеходов горел зеленый сигнал светофора. Это не заставило остановиться 24-летнего водителя за рулем «ВАЗ-2112». Машина сбила школьника. Однако он не пострадал. Медики его осмотрели на месте аварии.

На перекрестке улиц Александрова и Пушкина в Волжском 21-летний парень на «Ладе Гранта» не уступил дорогу «Volkswagen Polo». За рулем иномарки был 27-летний волжанин. В результате столкновения водителя отечественной легковушки и двух его 26-ти и 24-летних пассажиров госпитализировали.