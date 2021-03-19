Доигрался до тюрьмы: под Волгоградом покупатель угрожал продавцам игрушечным пистолетом

Игрушечный пистолет довел до тюрьмы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

47-летний Дмитрий Шевцов из Фролово Волгоградской области рискует провести ближайшие годы в тюрьме: в разгар конфликта на кассе магазина «Покупочка» он достал пистолет и угрожал убить продавцов. Это случилось 7 ноября 2020 года.

В тот день мужчина пришел в супермаркет после стакана портвейна. Хотелось продолжения. Но на кассе произошел сбой: аппарат не пробил алкоголь и мороженное. Фроловчанин потребовал незамедлительно вернуть деньги на карту, однако технически это было невозможно. Тогда он потребовал вызвать полицейских, а для убедительности достал оружие. Правда, оно оказалось игрушечным – племянник забыл. Шевцов даже удивился: чего все так перепугались?

- По его мнению, данный пистолет даже в суматохе нельзя было принять за настоящий. Полагает, что никаких угроз с его стороны не было, неуважение к обществу он не высказывал, общественный порядок не нарушал, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство и угрозу убийством. В настоящий момент судья решает, принять ли его к производству.