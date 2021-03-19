В Волгограде магазину «Ашан» придется раскошелится из-за нарушения антиковидных мер

Из-за коронавируса продукты в магазинах должны взвешивать на кассе Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на снижение темпов прироста коронавируса в Волгоградской области, расслабляться рано. И все требования по недопущению распространения COVID-19 необходимо строго соблюдать и волгоградцам, и предпринимателям. Иначе можно получить штраф. Региональное Управление Роспотребнадзора провело противоэпидемическое обследование в гипермакете «Ашан» на Университетском проспекте, 107. Оказалось, в магазине не соблюдали антиковидные меры. В ходе обследования установлено невыполнение мероприятий, указанных в ранее выданном обществу предписании, сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Нарушение заключалось в том, что покупатели самостоятельно взвешивали продукты питания. А это запрещено.

Решением Советского районного суда ООО «АШАН» привлекли к административной ответственности. Компании назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.