Волгоградец получил 4,5 года тюрьмы за нападение на полицейского с ножом

Волгоградец в тюрьме за нападение на полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тракторозаводский районный суд приговорил жителя Волгограда к 4,5 годам колонии общего режима за ранение полицейского. Инцидент произошел в марте 2020 года. В тот день преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеренно позвонил в правоохранительные органы и вызвал участкового. Страж порядка приехал по адресу. Волгоградец запер дверь на колюч, схватил нож и успел нанести несколько серьезных ударов.

- В ходе борьбы мужчина нанес участковому уполномоченному несколько ударов ножом, но последнему удалось выбить орудие из рук злоумышленника и обезвредить его до приезда коллег, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину судили по статье «Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти». Несмотря на достаточное количество доказательств, которые собрали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, вину свою он так и не признал.