Волгоградский Роспотребнадзор наказал ответственных за массовое заболевание учеников Казачьего кадетского корпуса

Пробы еды и продуктов соответствуют нормам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области завершило эпидемиологическое расследование массового заболевания учеников Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова. Дети начали себя плохо чувствовать 9 марта. А с 12-го числа учащихся перевели на дистанционку. У многих выявили ОРВИ. Хотя родители подозревали, что это пищевое отравление. Специалисты Роспотребнадзора обследовали заболевших и контактных ребят, а также сотрудников пищеблока. Возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружили. Соответствуют гигиеническим нормативам пробы продуктов, воды и объектов окружающей среды. Однако нарушения все равно были.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, при проведении расследования причин и условий возникновения заболеваний учащихся были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности образовательного учреждения и ИП Батраковой О.В. Предприниматель занимается организацией питания в кадетском корпусе. Были составлены протоколы об административных правонарушениях. В региональном комитете образования рассказали, что все нарушения, установленные Роспотребнадзором, не связаны с технологией приготовления пищи и ее качества, а направлены на проведение текущего ремонта пищеблока школы, направленного на устранение мелких недочетов.

В облкомобразования добавили, что с 22 марта воспитанники Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова приступают к занятиям в очном формате. Уже 21-го марта ребята заедут в корпус. А с 29-го числа у детей плановые каникулы.

Напомним, с 12 марта в связи с отсутствием по взводам 20% и более детей из-за заболеваемости ОРВИ, всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Организовала проверку и прокуратура.