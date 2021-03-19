Под Волгоградом нянечка детсада взяла 300 тысяч в кредит и перевела мошенникам

Регулярно в полицию обращаются жертвы мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в полицию обратилось семь жителей Волгоградской области с заявлением о мошенничестве. В общей сложности волгоградцы перевели аферистам более 1 миллиона рублей. Преступники используют разные схемы обмана: представляются сотрудниками банка и запугивают несанкционированными списаниями, чтобы заполучить данные карт. На других оформляют онлайн-кредиты и вынуждают перевести средства на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит мошенникам.

На последнюю уловку злоумышленников попала 38-летняя нянечка детского сада из Камышина: теперь она должна банку 300 тысяч рублей, хотя деньги по факту у неизвестных лиц. Среди потерпевших – 65-летний волгоградец, 34-летняя волжанка, 45-летний житель Палласовки, 55-летняя женщина из Ленинского района, 80-летняя волгоградка. Они обогатили преступников более чем на 700 тысяч.

- При поступлении сомнительных звонков, в первую очередь, обратитесь в отделение банка, и перепроверьте полученную информацию. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщайте по телефону «02», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.