В Волжском высадят почти три тысячи деревьев и кустарников

Едва на улице потеплело в Волжском приступили к работам по озеленению города. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, сейчас работники комбината благоустройства уже высаживают ели. 13 молодых хвойных деревьев уже появились на улице Химиков, 8 – на территории городской больницы № 1 имени Фишера, 4 – на улице Нечаевой. Также на этой улице высажены 7 двухметровых древовидных виргинских можжевельника.

А как только установится теплая погода, начнут высаживать и лиственные деревья.

Всего в этом году планируется высадить 1319 деревьев и 1398 кустарников.

- В Волжском появятся новые клены, тополи, акации, липы, высадят также кусты бирючины, спиреи, форзиции, выращенных в питомнике комбината благоустройства. В планах – приобрести саженцы каштана, ясеня, клена и катальпы в питомниках других городов региона, - отмечают в администрации города-спутника.

И напоминают, что осенью прошлого года в Волжском высадили 1 300 деревьев и около 1 500 кустарников.