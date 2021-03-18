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Общество18 марта 2021 18:52

Власти Волгоградской области определились с платой за детсад

Чиновники установили средний размер родительской платы
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Сегодня, 18 марта, на сайте администрации Волгоградской области появился приказ регионального комитета образования, науки и молодежной политики, которым устанавливается средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Исходя из этих цифр, будут рассчитывать субвенции из областного бюджета, которые идут на выплату компенсаций части оплаты.

В данном документе установлен средний размер платы за детсады в Волгоградской области за прошедший квартал. В частности, средняя оплата за январь 2021 года определена в размере 1297 рублей, за февраль – 1649 рублей, за март – 1909 рублей.

Отметим, что в Волгограде родителя платят за пребывание ребенка возрастом от 1 до 3 лет в детсаду порядка 2 тысяч рублей (при условии, что малыш находится там 8-10 часов и посещает детский сад 23 рабочих дня). За детей в возрасте от 3 до 7 лет волгоградцы платят 2,5 и 3,3 тысячи рублей соответственно.