В Волгограде Тракторозаводской ДК оденут в леса

Фото администрации Волгограда.

Наконец-то ДК Тракторозаводского района дождался ремонта. Скоро его оденут в леса. Как рассказали «КП-волгоград» в мэрии, подрядная организация приступает к восстановлению штукатурного слоя фасадов.

Как только установят леса, строители начнут удалять старую штукатурку.

- Для нового покрытия будет применяться аутентичная штукатурная смесь с добавлением перлита (такая же смесь использовалась при отделке здания во время его строительства). Затем рабочие восстановят приямки и приведут в порядок крыльцо, - сообщают в администрации Волгограда.

Отметим, что в Дворце культуры уже установили новые двухкамерные окна, что позволит повысить энергоэффективность здания без изменения внешнего вида. Кстати, цвет окон подобрали такой же, какие были установлены изначально при строительстве ДК: на фасаде со стороны главного входа - это окна с рамами серого цвета, на остальных фасадах - белого цвета.

В мэрии отмечают, что вся реконструкция здания, которое является объектом культурного наследия, ведется в строгой соответствии с требованиями закона: проект прошел все экспертизы, а работы выполняются специализированной организацией.

Напомним, что в этом году также обновят прогулочную зону, расположенную между Дворцом культуры Тракторозаводского района и домом № 24 по улице Дзержинского. Но, прежде, чем приступят к обновлению, заменят все инженерные сети. Эти работы уже идут.