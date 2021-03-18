В Волгограде директор салона сотовой связи продавала телефонные разговоры клиентов

Женщина два года продавала знакомому персональные данные клиентов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Есть пословица: «Голь на выдумку хитра». Вот, казалось бы, на чем может «подработать» директор магазина сотовой связи? Но в Волгограде 33-летняя женщина, работая в этой должности, умудрилась продавать…. телефонные разговоры клиентов. На чем ее и поймали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. И отдали под суд.

- Как установлено в суде, эта волгоградка два года – с 2018 по 2020-й – незаконно прослушивала телефонные переговоры абонентов, а также получала их персональные данные. Эти сведения она продавала одному «знакомому», из расчета 500 рублей за детализацию одного абонентского номера, - рассказывают «КП-Волгоград» об афере волгоградки в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным следствия, за эти два года она продала данные минимум 40 абонентов. Нарушив, таким образом, тайну телефонных переговоров. В чем суд Краснооктябрьского района и признал ее виновной. Правда, сильно наказывать на первый раз не стали. Отделалась ушлая директриса условным сроком.

- Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно. Также ей запретили занимать должности в сфере предоставления услуг, связанных с соблюдением конфиденциальности информации, - уточняют в суде. - Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.