Армрестлинг довел до поножовщины: в Волгоградской области саратовец получил 8 лет тюрьмы за убийство знакомого

Саратовец убил своего обидчика в армрестлинге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже пустяковые поводы для ссор могут довести до трагических последствий. В Волгоградской области убийство произошло из-за конфликта после армрестлинга. Суд признал виновным 35-летнего саратовца. В конце лета прошлого года он приехал в гости к другу в станицу Суетиновка Старополтавского района. 28 августа вместе с ними в застолье принял участие еще один 35-летний мужчина. Он решил посостязаться на руках с жителем Саратовской области и оказался сильнее него. Проигравший эмоционально воспринял неудачу. Завязался конфликт, во время которого уступивший в армрестлинге дважды ударил ножом своего обидчика. Мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела проводил Палласовский Межрайонный Следственный отдел регионального СУ СКР. Вину саратовец полностью признал. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Старополтавский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.