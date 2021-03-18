Депутаты гордумы Волгограда выслушают жалобы дачников

Фото гордумы Волгограда.

В апреле в Волгоградской области стартует дачный сезон. Согласно постановлению губернатора региона, с 1 апреля начнут работать все дачные автобусные маршруты. Но вопросов у дачников кроме транспорта, обычно много. Поэтому депутаты Волгоградской гордумы накануне решили провести тематические встречи с дачниками.

- Волгоградцы могут обратиться к депутатам по вопросам дачных и садоводческих товариществ с 29 марта по 02 апреля 2021 года, - уточняют в гордуме Волгограда.

Добавляя, что приемы жителей будут вести не только депутаты городской думы, но и Волгоградской областной Думы, и депутаты Госдумы, а также сенаторы РФ от Волгоградской области.

- К решению вопросов подключатся также специалисты профильных ведомств органов власти, - отмечают в гордуме.

Единственное «но»: прием народные избранники будут вести по записи. Записаться к ним можно по телефону «горячей линии» региональной общественной приёмной «Единой России»: (8442) 33-16-84.