Вышли из зимней спячки: в Волгограде клещ укусил ребенка

В Волгограде клещ укусил ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Тепло еще не наступило, а одни из его вестников уже активизировались. В Волгоградской области проснулись клещи. Зафиксировали первый в году случай обращения за медпомощью после укуса, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора. От клеща пострадал ребенок из Волгограда. В ведомстве напомнили, что в регионе функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия.

Укус клеща может привести к тяжелым последствиям и даже к смерти, если вовремя не обратиться к специалистам. Необходимо немедленно идти в ближайшую медицинскую организацию. Самим снимать клеща запрещается. После удаления клеща врачами необходимо в течение двух недель 2 раза в день измерять температуру тела, наблюдать за состоянием здоровья. Если оно ухудшается, следует обратиться к медикам. Самолечение категорически запрещается, чтобы не довести до тяжелых последствий.

В Роспотребнадзоре добавили, что чаще всего клещей можно подцепить в траве. Также они могут присасываться к домашним животным.