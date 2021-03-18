От 46 до 68 лет: от коронавируса в Волгоградской области скончались 4 человека

18 марта в Волгоградской области подтвердились 4 летальных исхода от ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

Жертв коронавируса в Волгоградской области становится все больше. За всю пандемию скончались уже 885 человек. С каждым днем эта цифра только растет. 18 марта в регионе подтвердились еще 4 смерти, причиной которой стал коронавирус. Жертвами стали двое мужчин и две женщины, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

У 46-летнего жителя Фроловского района, кроме проблем с сердцем, были заболевания органов дыхания. При первых признаках вируса, он обратился в поликлинику. Врач назначил ему лечение на дому. Однако мужчине становилось только хуже. Не помогла и госпитализация в ковидный госпиталь. 52-летний камышанин и 68-летняя волгоградка на протяжении недели занимались самолечением. Состояние ухудшалось, тогда они пошли к терапевтам. Пациентов направили в инфекционные стационары. Но время было упущено.

61-летняя жительница Волгограда заразилась коронавирусом от своего родственника. Она обратилась за медпомощью спустя 2 дня после проявлений болезни. Она сделала тест на ковид. Когда пришел положительный результат теста, ее положили в больницу. Но старания медиков не спасли пациентку.