Неподалеку обитает стая собак: в Волгограде нашли обглоданные человеческие останки

Следственный комитет устанавливает личность погибшего и причину его смерти Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 17 марта, в лесополосе между домами в Дзержинском районе Волгограда мужчина обнаружил фрагменты тела человека - ногу. О страшной находке он сообщил в правоохранительные органы. На место прибыла следственно-оперативная группа. Сыщикам удалось найти вторую конечность. На ней имелись следы облгладывания животными. 18 марта поиски продолжились силами полицейских и следователей.

- В ходе прочесывания территории на расстоянии примерно 400 метров от ранее найденных частей удалось обнаружить череп с нижней челюстью без следов повреждений. Осмотр местности продолжается, принимаются меры к установлению личности пострадавшего, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительной информации, рядом живут люди без определенного места жительства. Тут же обитают бродячие собаки. Точную причину смерти установят после экспертизы.