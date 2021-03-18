В Волгоградской области потеплеет до +8, но будет пасмурно

В минувшее воскресенье в Волгограде сожгли 12-метровое чучело Масленицы, прогоняя зиму. В этом году жители региона как никогда ждут теплую, солнечную весну. Но она никак не наступает. В некоторых районах области все еще идет снег, ночами стоят морозы. Но уже завтра, 19 марта, синоптики обещают потепление до восьми градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в волгоградском ЦГМС.

- В Волгоградской области температура воздуха ночью будет +2...-3º, местами до -8º, днем -1...+4º, местами до +8°. В Волгограде температура воздуха ночью 0...-2º, днем +1...+3º, - прокомментировали в ЦГМС.

Небо затянет тучами, так что весь день будет пасмурно, иногда с прояснениями. В отдельных районах ожидаются осадки – снег, дожди. Из-за перепадов ночных и дневных температур на некоторых трассах сохранится гололедица и туманы. Водителям стоит быть аккуратными. Ветер холодный, северный с порывами до 14 метров в секунду.