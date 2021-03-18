Столкнул клиента с обрыва ради машины: в Волгоградской области риэлтора посадили на 14 лет

Приговор вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области 26-летний риэлтор проведет в тюрьме 14 лет за попытку убийства своего клиента. К Тарбизу Велиеву, который оказывал риэлторские услуги, обратился житель Волжского. 43-летний мужчина решил продать свою квартиру, а на вырученные деньги приобрести автомобиль. Они договорились, что все это сделает Велиев. Риэлтор закончил сделку с продажей жилплощади и за 1 миллион 100 тысяч рублей купил внедорожник. Его вместе с оставшимися 330 тысячами рублей молодой человек должен был передать клиенту. Он узнал, что у волжанина нет родственников, и решил расправиться с ним, забрав деньги и иномарку. Велиев привез мужчину к обрыву по дороге в поселок Киляковка Среднеахтубинского района.

Риэлтор под надуманным предлогом попросил клиента передать ему паспорт и сотовый телефон, после чего подвел мужчину к обрыву и столкнул вниз. Он был уверен, что волжанин не выживет после падения с 6-метровой высоты. Велиев уехал на похищенном автомобиле, а по дороге выбросил паспорт и мобильник потерпевшего. Однако мужчина сумел выжить, получив различные травмы. Он добрался до дороги, где ему оказал помощь один из проезжавших водителей.

Расследование уголовного дела проводил Следственный отдел по городу Волжскому регионального СУ СКР. Вину фигурант уголовного дела признал частично. Ранее Волжский городской суд наказал его 14-летним сроком в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Однако защита преступника посчитала приговор слишком суровым и оспорила его. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение без изменений. Приговор вступил в силу.