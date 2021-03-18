Введенные в заблуждение волгоградцы помогли автоугонщику отбуксировать "ВАЗ"

29-летний владелец «ВАЗа» из Советского района Волгограда 17 марта не обнаружил машину у своего дома: ее кто-то угнал. После заявления полицейские приступили к поискам подозреваемого. Им оказался 18-летний парень. Он рассказал, что поздно ночью увидел машину, стекло было не закрыто. Это и побудило молодого человека на угон. Он беспрепятственно сел в салон, соединил провода замка зажигания и отъехал. В преступлении он задействовал посторонних.

- Желая присвоить чужой автомобиль, подозреваемый стал останавливать проезжавших мимо водителей и просить на гибкой сцепке перегнать якобы его сломавшийся автомобиль до гаража. Таким образом, он добрался до Красноармейского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В гараже друга снял номера. Думал, что его не вычислят, но уже через сутки полицейские задержали угонщика. Возбуждено уголовное дело. Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы.