Лжегазовики грабили жителей Волжского

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области с начала весны начали орудовать лжегазовики. В марте в полицию стали обращаться жители Волжского, которых ограбили люди в форме газовой службы. Преступники ходили по квартирам в городе-спутнике, предъявляли удостоверения и сообщали, что они проверяют газовое оборудование. Пока один лжегазовик «искал» утечку газа вместе с хозяином квартиры, другой обыскивал куртки, шкафы, тумбочки и сумки для кражи денег. Полиция задержала воров с поличным после очередного преступления. Ими оказались ранее судимые волгоградцы 21 года и 27 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, у задержанных изъяли поддельные документы и форма, используемые во время совершения преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские установили 7 эпизодов кражи. Но, скорее всего, преступлений было больше. Граждане, которые пострадали от лжегазовиков, могут обратиться по телефонам дежурной части УМВД России по Волжскому 8 (8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02.