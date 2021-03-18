Волгоградца посадили на год за пьяное вождение

Водители продолжают нарушать закон и садятся за руль в нетрезвом виде. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Быковский районный суд Волгограда арестовал Сергея Ильина на год: в июле 2020-го его повторно поймали пьяным за рулем. Также у мужчины забрали права. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Несмотря на суровое наказание за вождение в нетрезвом виде, автомобилисты Волгоградской области регулярно нарушают закон. Лишь за минувшие сутки наряды ДПС задержали 22 таких нарушителя.

Как уточнили в региональном Главке, среди них – 37-летний житель Волгограда. Его остановили Ворошиловском районе за рулем «девятки». Мужчина был явно пьян, хотя и не отказался от освидетельствования. Теперь ему грозит крупный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. А вот 20-летний лихач на «Тойоте» рискует и вовсе оказаться в тюрьме: он попался повторно. Даже водительские права восстановить не успел после первого инцидента. Ему грозит уголовное разбирательство.

- Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.