Не забрали сопровождающих и обматерили: в Волгоградской области суд наказал ритуальную компанию

Ритуальщики испортили и без того трагичный момент для жительницы Камышина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области ритуальную компанию наказали за ненадлежащую организацию похорон. В суд обратилась жительница Камышина. 15 октября 2020 года она заключила договор с МУП «Ритуальные услуги для населения» на оказание погребения ее матери. Женщина оплатила всю стоимость. А ритуальщики свои обязанности исполнили плохо. Автобус с телом умершей уехал на кладбище без сопровождения. Родственники ждали, пока транспорт вернется. А уже на кладбище сотрудники ритуальной компании не знали место захоронения. И еще около получаса было потрачено на поиск могилы. Процедура погребения началась позже запланированного. Работники ритуальной компании вдобавок вели себя некорректно по отношению к родственникам умершей, выражаясь нецензурной бранью.

На суде представитель «Ритуальных услуг для населения» не признавал обвинения. Якобы время захоронения в договоре не было прописано, автобус был на заправке. А могилу искали по вине менеджера, которая не сообщила работникам ее номер. Но родственники должны были сами знать место, потому что проводилось подзахоронение. А то, что их обматерили, по мнению адвоката ответчика, не было подтверждено.

Камышинский районный суд пришел к выводу, что ритуальная услуга была оказана ненадлежащего качества. С МУП «Ритуальные услуги для населения» взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, а также штраф в размере 1 500 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.