Детская игрушка и гвоздики: на волгоградском кладбище обнаружили тайное захоронение

Полицейские выясняют, кто и кого похоронил на кладбище.

Накануне, 17 марта, в полицию Волгограда поступило заявление от представителя ритуального предприятия «Память»: на территории «Краснооктябрьского кладбища» по улице Менделеева нашли свежее захоронение с детской игрушкой и несколькими гвоздиками. Оно находилось на участке №4. Это и вызвало немало вопросов: никто не оставлял обращений на похороны в этом месте. Администрация Краснооктябрьского района подтвердила данный факт.

Сотрудники полиции вместе с администрацией кладбища в настоящий момент выясняют, когда появилось захоронение и кто является его собственником. Пока очевидно, что могила появилась совсем недавно - земля совсем свежая. Специалисты провели зондирование участка. Известно, что на метровой глубине находится предмет, похожий на ящик или гроб. Уже приступили к эксгумации.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства.